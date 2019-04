Bezauer Landschaftsreinigung: DANKE!

Am vergangenen Samstagnachmittag, den 13. April 2019 haben sich rund 60 Personen an der alljährlichen Flurreinigung in der Marktgemeinde Bezau beteiligt und ca. 40 Säcke (2.400 Liter) Abfall gesammelt.

Die Aktion fand heuer wieder im Rahmen der ORF-Aktion „Saubere Umwelt braucht dich“ statt.

Wir haben unsere Bäche und Wege sowie die ortsnahen Wanderwege in und rund um Bezau gereinigt. Neben den vielen Vereinsmitgliedern, welche schon über Jahre bei der Flurreinigung tatkräftig mithelfen, erschienen auch zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer zum gemeinsamen Putzen.

Ein besonderer Dank gilt auch dieses Jahr wieder dem Kindergarten, der Volksschule sowie der Mittelschule Bezau, welche sich mit rund 300 Kindern an der Aktion beteiligt haben.

Zahlreiche Vereine machten sich bereits in den Tagen vor der gemeinsamen Putzaktion auf den Weg und leisteten dadurch einen wichtigen Beitrag zu einem sauberen und schönen Bezau.

Gesamt beteiligten sich somit an der Landschaftsreinigung 2019 mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.