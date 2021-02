Bezauer GASCHT-SchülerInnen im Foodtruck on tour

GASCHT on the road heißt das Motto der eigens geschaffenen Übungsfirma der GASCHT Tourismusfachschule. Als Praktikum wurde ein Foodtruckprojekt auf die Beine gestellt. Bezauer SchülerInnen feierten in Rankweil Premiere.

Im Moment ist es für die GASCHT-Schülerinnen und -Schüler der zweiten Klassen schwierig, aufgrund des Lockdowns in der Gastronomie ihr mehrwöchiges Praktikum zu absolvieren. Einige Betriebe haben die Möglichkeiten durch Take away etc., andere nicht. Die angehenden Tourismusfachleute entwickelten daher mithilfe ihrer Fachlehrer das Projekt „GASCHT’Ro – Schule on the road“ und sorgten mit ihrer Übungsfirma erstmals am heutigen Aschermittwoch auf dem Rankweiler Wochenmarkt für Aufsehen.