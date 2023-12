Bewohner von Khan Younis berichten von Feuergefechten

Bewohner der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens haben von Panzergeschoßen und heftigen Feuergefechten zwischen den israelischen Streitkräften und der Hamas in der Nacht sowie von einer Reihe von Luftangriffen berichtet. In Khan Younis sowie in Jabalia im Norden habe die israelische Armee ihre Angriffe in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt, meldete auch die Zeitung "Times of Israel" unter Berufung auf palästinensische Berichte.

Der arabischsprachige Sprecher Israels veröffentlichte am Samstag bereits eine Karte auf X (vormals Twitter), auf der sechs Blöcke von Khan Younis im Süden des Gazastreifens markiert waren, die "dringend" evakuiert werden sollten.

Die israelische Armee informierte unterdessen am frühen Sonntagmorgen in einer Erklärung über den Tod von fünf ihrer Soldaten. Vier Soldaten seien bei den Kämpfen im südlichen Gazastreifen getötet worden. Der fünfte Soldat sei nach den Kämpfen am 7. Oktober seinen Verletzungen erlegen, erklärte die israelische Armee auf X.

Der nordkoreanische Vize-Außenminister für internationale Organisationen, Kim Son-gyong, kritisierte die USA für das Blockieren der UNO-Resolution für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen. "Dass die Vereinigten Staaten ihr Vetorecht missbrauchen, um einen Verbündeten zu schützen, der Zehntausende von Zivilisten massakriert hat, ist nicht nur Ausdruck einer illegalen und unangemessenen Doppelmoral, sondern auch der Gipfel des unmenschlichen Übels", sagte der Minister, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag berichtete. Die USA widersprächen sich selbst, wenn sie die anhaltenden Kämpfe im Gazastreifen duldeten und gleichzeitig den jüngsten Satellitenstart Nordkoreas verurteilten, das keinem anderen Land Schaden zugefügt habe.