Bewegte Tipps, um gesund durch den Winter zu kommen.

Aktuell ist es wichtiger denn je, sich regelmäßig zu bewegen, an die frische Luft zu gehen und sich gesund und vielfältig zu ernähren.

Durch den Corona-bedingten Lockdown sind Sport und andere Aktivitäten, die Körper und Geist gut tun, derzeit massiv eingeschränkt. "Dabei ist es gerade jetzt in der kalten Jahreszeit wichtiger denn je, sich regelmäßig zu bewegen, an die frische Luft zu gehen und sich gesund und vielfältig zu ernähren. Das ist trotz allem möglich, wobei natürlich stets auf die Einhaltung der geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung geachtet werden muss", betont Landesrätin Martina Rüscher. Sie verweist auf die von der Landesinitiative vorarlberg >>bewegt zusammengestellten Tipps, wie es auch in dieser Zeit gelingen kann, fit zu bleiben, das Immunsystem zu stärken, das Wohlbefinden zu erhöhen und dem Geist eine wohltuende Auszeit zu gönnen.