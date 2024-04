Beweglichkeit beginnt im Gehirn

Mit Neuroathletik zur besten sportlichen Performance. Eine gute Beweglichkeit ist nahezu essenziell für alle Lebensbereiche.

Vor allem im Sport wird sie benötigt, um verschiedene Bewegungsaufgaben adäquat zu lösen, die optimale Haltung umzusetzen und technische Aspekte ideal auszuführen - sei es im Krafttraining, in der Leichtathletik, beim Tanzen oder beim Yoga. Unabhängig von den individuellen Voraussetzungen wird Beweglichkeit in erster Linie vom Gehirn reguliert und bestimmt - und lässt sich darüber gezielt trainieren! So bereiten Sie sich optimal auf Ihr Training vor.