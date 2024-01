Bewaffneter Überfall auf TV-Studio

In einer dramatischen Live-Übertragung stürmten bewaffnete Angreifer das Studio des staatlichen Fernsehsenders TC Televisión in Guayaquil, Ecuador, bedrohten Mitarbeiter und Journalisten und lösten einen Polizeieinsatz aus.

Am Dienstag kam es zu schockierenden Szenen in den Studios von TC Televisión. Während einer Live-Übertragung drangen maskierte Männer in das Studio ein und bedrohten die Anwesenden mit Waffen und Sprengstoff. Sie hielten dabei Gegenstände in die Kamera, die wie Dynamitstangen und Granaten aussahen, und zwangen einige Mitarbeiter des Senders, diese in ihre Jackentaschen zu stecken. In einer besonders beunruhigenden Szene war zu sehen, wie einer der Angreifer einem am Boden liegenden Mitarbeiter gegen den Kopf trat.