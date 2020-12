Bewährter Postpartner sucht neuen Betreiber

Hörbranz. Pensionierung Ende April 2021 bedingt Suche nach einer Nachfolge bei der Poststelle im Ortszentrum.

Seit 2010 gibt es im Zentrum der Marktgemeinde einen Postpartner mit integrierter Trafik. Um die Nahversorgung u.a. mit postalischen Gütern auch weiterhin vor Ort sicher zu können, wird nun eine Nachfolge gesucht, denn die bewährte Betreiberin und weitere Angestellte gehen im kommenden Frühjahr in Pension. Vor dem Jahr 2010 hatte die Österreichische Post AG eine eigene Filiale in Hörbranz betrieben.

Als dann ein Partnerbetrieb gesucht wurde, packte Sylvia Jochum die Chance am Schopf: „Ich habe die Dienstleistung direkt zum Weihnachtsgeschäft übernommen“, erinnert sich die Hörbranzerin an die Herausforderungen zu Beginn. So galt es damals auch, das vorige Bastelgeschäft im geschichtsträchtigen Haus in der Lindauer Straße, idealerweise gegenüber zur ehemaligen Postfiliale, kurzerhand zum Postpartner umzufunktionieren. Seit längerem wickelt das 4-köpfige Team den breiten Service, darunter auch temporäre Geldgeschäfte, täglich ab.