"Beverly Hills, 90210"-Star kämpft gegen Brustkrebs

Shannen Doherty, bekannt aus „Beverly Hills, 90210“ und "Charmed", konfrontiert sich mit der fortgeschrittenen Phase ihres Brustkrebses, der nun in die Knochen gestreut hat. Trotz der Herausforderungen zeigt sie sich kämpferisch und hoffnungsvoll.

Seit Jahren kämpft die 52-jährige Schauspielerin Shannen Doherty gegen Brustkrebs. In einem Interview mit „People“ offenbarte sie, dass der Krebs nun in ihre Knochen gestreut hat. Ihre erste Diagnose erhielt sie 2015, und obwohl es zunächst so aussah, als hätte sie den Krebs besiegt, kehrte er 2019 zurück.