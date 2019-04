Bettina Plank: "Rabat war ein guter Wettkampf für mich"

Die Feldkircher Vizeeuropameisterin Bettina Plank holt Bronze und 570 Punkte Richtung Tokio.

Wettkampfplan Bettina Plank 2019:

25.-27.1. Premier League in Paris (FRA) out in Runde 2

15.-17.2. Premier League in Dubai (VAE) out im Viertelfinale (Runde 4)

1.-3.3. Karate1 Series A in Salzburg (AUT) out im Viertelfinale (Runde 4)

28.-31.3. Europameisterschaft in Guadalajara (ESP) Platz 2

19.-21.4. Premier League in Rabat (MAR) Platz 3

11.-12.5. Staatsmeisterschaft in Fürstenfeld (Steiermark)

17.-19.5. Karate1 Series A Istanbul (TUR)

7.-9.6. Premier League in Shanghai (CHN)

21.-23.6. Karate1 Series A Montreal (CAN)

29.-30.6. European Games in Minsk (BLR)

6.-8.9. Premier League in Tokio (JAP)

20.-22.9. Karate1 Series A in Santiago (CHL)

4.-6.10. Premier League in Moskau (RUS)

29.11.-1.12. Premier League in Madrid (ESP)