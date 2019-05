Bettina Plank gewinnt gegen Serien-Weltmeisterin

Die Feldkircherin Bettina Plank holt in Istanbul Bronze und 315 Punkte für Tokio-Quali

Die Medaillenübergabe musste Bettina Plank auslassen, weil der Flieger Richtung Österreich schon wartete. In der kommenden Woche steht für die Wahl-Linzerin wieder Training im Olympiazentrum Oberösterreich am Programm und ein wichtiger privater Termin daheim in Ländle: am Samstag wird in Vorarlberg der 30er von Bettina Planks Schwester Nadja gemeinsam gefeiert.



Wettkampfplan Bettina Plank 2019:

25.-27.1. Premier League in Paris (FRA) out in Runde 2

15.-17.2. Premier League in Dubai (VAE) out im Viertelfinale (Runde 4)

1.-3.3. Karate1 Series A in Salzburg (AUT) out im Viertelfinale (Runde 4)

28.-31.3. Europameisterschaft in Guadalajara (ESP) Platz 2

19.-21.4. Premier League in Rabat (MAR) Platz 3

11.-12.5. Staatsmeisterschaft in Fürstenfeld (Steiermark) 10. Einzeltitel

17.-19.5. Karate1 Series A Istanbul (TUR) Platz 3

7.-9.6. Premier League in Shanghai (CHN)

21.-23.6. Karate1 Series A Montreal (CAN)

29.-30.6. European Games in Minsk (BLR)

6.-8.9. Premier League in Tokio (JAP)

20.-22.9. Karate1 Series A in Santiago (CHL)

4.-6.10. Premier League in Moskau (RUS)

29.11.-1.12. Premier League in Madrid (ESP)