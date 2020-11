Bettenauslastung in Krankenhäusern: So sieht die Situation in St. Gallen und Lindau aus

Immer mehr Covid-Patienten müssen in Vorarlberg im Krankenhaus behandelt werden. Die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen steigt ebenfalls an. Wir haben beim Landkreis Lindau und beim Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen nachgefragt, wie dort die Situation aussieht.

Auch die Schweiz kämpft mit dem rasanten Anstieg an Covid-Patienten. Aktuell wurden im Kanton St. Gallen in den vergangenen 14 Tagen 5.439 ( Stand 9.11.2020) Personen positiv getestet.

Noch kein Lockdown in St. Gallen

Seit dem 29. Oktober sind schweizweit verschärfte Massnahmen in Kraft getreten. Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen wurde verboten. In Restaurants und Bars dürfen nur mehr vier Personen an einem Tisch Platz nehmen und es gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Die Obergrenze bei öffentlichen Veranstaltungen liegt seit dem bei 50 Personen, bei privaten Veranstaltungen in Innenräumen bei 10 Personen. Hochschulen müssen ab dem 2.11. erneut auf Fernunterricht umstellen. Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten mit mehr als 15 Personen sind verboten (ausgenommen für Kinder und im Profibereich). Untersagt sind Anlässe von Laienchören. Des Weiteren wurde die Maskenpflicht ausgedehnt und Homeoffice empfohlen.