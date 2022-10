Betrunkener Unfall-Lenker ging erst einmal schlafen

Ein 32-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Firmenfahrzeug in Hörbranz in einen Straßengraben gefahren.

Am Samstag, den 15.10.2022 gegen drei Uhr früh fuhr ein 32-jähriger Arbeiter mit seinem Firmenfahrzeug auf der Diezlinger Straße in Hörbranz. Bei der Hauszufahrt wollte der Lenker in diese einfahren, fuhr jedoch zu weit nach vorne worauf das Fahrzeug in den angrenzenden Straßengraben rutschte.

Erst einmal ausschlafen

Folglich kippte das Fahrzeug seitlich um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker kletterte aus dem Fahrzeug und verließ die Unfallstelle um sich in einer Bauhütte in der Nähe schlafen zu legen. Durch den Unfall wurde an Anrainer geweckt, bemerkte den verunfallten Wagen und verständigte die Einsatzkräfte.

Fahrer war alkoholisiert

Durch den Unfall wurde das Fahrzeug auf der linken Seite stark beschädigt. Der Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab 1,68 Promille. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Hörbranz aus dem Straßengraben geborgen.

Im Einsatz waren: Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann, die Rettung mit einem Fahrzeug und drei Sanitätern sowie die Bundespolizei mit 2 Beamten