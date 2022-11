Betrunkener E-Biker verletzt 86-jährige Radlerin

Mit 1,44 Promille mit betagter Rentnerin kollidiert, 10.200 Euro Strafe.

Um die Unfallfolgen drückt sich der 36-jährige Arbeiter gar nicht lange herum. 5000 Euro wurden bereits an das Opfer bezahlt. Am Morgen des 16. Julis erwachte der Mann. Am Vortag hatte er in Lustenau auf einer Feier reichlich getrunken. Er hatte bei der Schwägerin übernachtet und fühlte sich in der Lage, mit dem E-Bike nach Hause zu fahren. "Das war dumm von mir und es tut mir schrecklich leid", sagt er heute. Mit 1,44 Promille radelte er in Lustenau nach Hause, war zudem mit seiner E-Zigarette beschäftigt und damit abgelenkt. Plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß.