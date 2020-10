Betrunkene Teenagerin sorgte für Ärger im Spital

18-Jährige wusste in ihrem Zustand Hilfe nicht zu schätzen, 300 Euro Buße.

Im Sommer brachte eine Frau ihre Freundin ins Dornbirner Spital. Ihre Kollegin hatte zu viel getrunken, in der Ambulanz kümmerte man sich um die junge Dame. Als sie so weit war, dass man sie wieder entlassen konnte, brachte sie ein hilfsbereiter Pfleger noch zum Wagen. Dabei hielt er die 18-Jährige, um ihr Halt und Sicherheit zu geben. Die Patientin wiederum kann offenbar auf Grund früherer Erlebnisse nicht ertragen, wenn sie jemand festhält. Jedenfalls wehrte sie sich gegen den Pfleger. Zufällig in der Nähe befindliche Polizeibeamte schritten ein.