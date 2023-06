Betrugswelle in Vorarlberg: Falsche Polizisten nehmen Senioren ins Visier

Das Landeskriminalamt Vorarlberg warnt vor einer erneuten Betrugswelle: Unbekannte geben sich als Polizisten aus und versuchen, vornehmlich ältere Menschen zu täuschen.

Die Masche: Die Betrüger berichten von Einbrüchen oder Raubüberfällen in der Nachbarschaft und versichern den Angerufenen, dass ihr Vermögen nicht sicher sei und vorübergehend in polizeiliche Verwahrung genommen werden müsse.

Anruf bei Ehepaar im Montafon

Am 15. Juni 2023 erhielt ein pensioniertes Ehepaar im Montafon einen solchen betrügerischen Anruf. Statt jedoch ihr Erspartes zur "Sicherheit" zu übergeben, alarmierte der 74-jährige Mann die Kriminalpolizei. Dank seines schnellen Handelns konnten noch am selben Abend zwei Männer im Alter von 24 und 63 Jahren festgenommen werden. Sie werden verdächtigt, als Geldabholer und Fahrer in diese Betrugsdelikte verwickelt zu sein.