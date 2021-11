Betrugsversuche in Vorarlberg

In den vergangenen Tagen sind in Vorarlberg vermehrt Betrugssachverhalte bekannt geworden, die dem sogenannten "Microsoft-Tech-Support-Scam" zuzuordnen sind.

Bei dieser Betrugsmasche geben sich die Täter als Mitarbeiter von Microsoft oder sonst einem EDV-Unternehmen aus und behaupten, dass der Computer oder Laptop von Viren befallen sei. In der Folge bieten die falschen Microsoft-Mitarbeiter - die häufig nur Englisch oder in gebrochenem Deutsch sprechen - ihre Soforthilfe an. Die Opfer werden dazu aufgefordert, eine Fernwartungssoftware zu installieren, über die der Betrüger Zugriff auf den Rechner erlangt, aber auch sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking, ausspähen kann. Durch geschickte Gesprächsführung ist es in einem Fall dem Täter gelungen, sein Opfer stundenlang „in der Leitung“ zu halten um so an zahlreiche Informationen zu kommen.