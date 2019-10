Betrügereien mit Wohnungsinserate in Vorarlberg

Unglaublich günstige Mieten, mitten im Rheintal. Zu schön um wahr zu sein - und fällt immer wieder in den Immobilienportalen auf. Die Betrugsmasche ist auch bei der Arbeiterkammer und Polizei bekannt.

Weniger als 500 Euro für über 90 Quadratmeter, aufgeteilt auf drei Zimmer im Vorarlberger Rheintal. Zu gut um wahr zu sein? Leider ja, aber dennoch finden sich in den vergangenen Wochen immer wieder solche und vergleichbare Stellenanzeigen auf den verschiedensten Immobilienportalen.

So gehen die Betrüger vor

Wenn man sich bei der angegebenen Mailadresse meldet, bekommt man schnell eine Antwort. Der Eigentümer mit typisch Vorarlberger Namen arbeite derzeit für längere Zeit im Ausland und will die Wohnung einfach vermietet wissen. Die Mail selbst ist in eher mittelmäßigem Deutsch gehalten, hin und wieder kommt auch der Hinweis, dass man sich auf Englisch leichter täte. Man solle doch einfach die erste Monatsmiete und Kaution überweisen, dann werde man über eine Agentur die Schlüssel zukommen lassen. Auch Günter Natter aus Feldkirch ging in kürzester Zeit gleich zwei solche Betrugsanzeigen beinahe auf den Leim.