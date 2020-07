Betrüger unterwegs: Polizei warnt vor Diebstählen

In den vergangenen Tagen ist es in Vorarlberg vermehrt zu Diebstählen in Wohnhäusern gekommen.

Die Vorgehensweise der Täter ist unterschiedlich, Geschädigte waren vorwiegend ältere Hausbewohner.

In Hohenems wurde ein 87-jähriger Hausbewohner von einem jungen Mann angesprochen und um Geld gebeten. Als dieser den Bettler ins Haus ließ, gelang es diesem, in einem unbeobachteten Moment eine auf einer Kommode abgelegte Geldbörse zu stehlen.

In Höchst läutete ein bislang unbekannter Mann bei einem Wohnhaus und gab der 81-jährigen Hausbewohnerin zu verstehen, dass er die Glühbirnen im Haus überprüfen müsse. Die Frau ließ den Mann ins Haus um seine Arbeit zu verrichten. Obwohl der Mann von der Frau begleitet wurde gelang es ihm, einen Geldbetrag zu stehlen.

Die Polizei rät für solche Fälle: