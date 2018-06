Betrüger-Mails über Steuerrückzahlung im Umlauf

Die AK warnt vor betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Ihre Steuerrückzahlung“.

Die Nachricht liest sich in der Tat verlockend, sie stellt immerhin eine Steuerrückerstattung in Aussicht. Die „Verheißung“ im Wortlaut:

Es ist buchstäblich alles falsch. Das erkennt man schon daran, weil das Finanzministerium grundsätzlich offizielle Informationen in Form von Bescheiden versendet; das geschieht per Post oder wird in der Finanz Online Databox zugestellt. Also: Hände weg vom Mail und sofort löschen, rät AK-Konsumentenschützerin Mag. Claudia Herbst eindringlich.