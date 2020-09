Betriebsunterbrechung: Hotel gewinnt Rechtsstreit gegen Versicherung

COVID-19: Ein Hotel im Bregenzerwald mit Betriebsausfall-Versicherung hat seine Versicherung erstinstanzlich erfolgreich geklagt, weil diese sich weigerte, für die gesamte Dauer der angeordneten Betriebsunterbrechung ab Mitte März aufzukommen.

(Wirtschaftspresseagentur.com) - Die ab Mitte März 2020 behördlich angeordneten Betriebsschließungen und die darauf folgenden Betretungsverbote von Geschäftsräumen aufgrund von COVID-19 haben bei tausenden Firmen in Österreich und ebenso in Vorarlberg die Frage aufgeworfen, inwieweit die verursachten Betriebsausfälle auch durch eine Betriebsausfallversicherung gedeckt sind. Darauf gibt es jetzt einmal eine erste juristische Antwort, insbesondere für Hotelbetreiber.

Erstinstanzliches und noch nicht rechtskräftiges Urteil

Denn ein Hotel im Bregenzerwald mit mehr als 130 Betten hat am Landesgericht Feldkirch nach einer Klage jetzt in erster Instanz einen Prozess gegen seine Versicherung gewonnen. Auslöser des Rechtsstreits war der Umstand, dass das österreichweit tätige Versicherungsunternehmen sich weigerte, die in einer Betriebsausfallversicherung vereinbarte Versicherungssumme für die komplette Dauer der Betriebsunterbrechung zur Gänze zu bezahlen. Vertreten wurde das Hotel vor Gericht von Anwalt Linus Mähr von der gleichnamigen Kanzlei aus Götzis. Er bestätigte im wpa-Gespräch, dass das noch nicht rechtskräftige Urteil fast vollständig zugunsten seines Mandanten ausgegangen sei. Das schriftliche Urteil liegt auch der wpa-Redaktion vor.