Betriebsratsgelder über 23.800 Euro veruntreut - Geburtstagskinder gingen leer aus

Kassiererin zahlte eigene Mietrückstände, bestimmt war das Geld eigentlich für Geburtstagskinder der Lebensmittelfiliale im Unterland.

Die 26-Jährige bekennt sich von Beginn an schuldig. Die Beweise liegen auf dem Tisch. Sie hat von 2017 bis 2019 als Kassiererin des Betriebsrates Gelder abgezweigt und damit eigene Schulden bezahlt. Eigentlich sollte das Geld von der Bank in eine Handkasse. Bei Geburtstagen wird den Mitarbeitern der Lebensmittelfiliale im Unterland ein Gutschein als kleine Anerkennung überreicht. Dafür sollte immer ein wenig Bares in der Kasse sein. Das war es auch, allerdings nur kurz, denn die Kassiererin verwendete es für Mietrückstände.