Betreuungsquote der Dreijährigen in Vorarlberg bei knapp 95 Prozent

Die Betreuungsquote der dreijährigen Kinder liegt in Vorarlberg bei 94,4 Prozent, bei den noch jüngeren Kindern bei 26,1 Prozent. Damit liege man über dem Österreich-Durchschnitt bzw. im Mittelfeld, erklärte die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) am Dienstag. Alleine in den vergangenen vier Jahren seien 1.000 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen worden, so Wiesflecker.

Bregenz. Das Land investiert heuer 23,5 Mio. Euro in die Kleinkindbetreuung, gegenüber 2010 (5,6 Mio. Euro) hat sich diese Summe mehr als vervierfacht. Insgesamt werden in Vorarlberg über 6.000 Kinder in 138 Kinderbetreuungseinrichtungen, 56 Spielgruppen von öffentlichen und privaten Trägern sowie von 100 Tageseltern betreut. Die Zahl der Gruppen in den Kinderbetreuungseinrichtungen stieg bis zum Beginn des Betreuungsjahres 2017/18 auf 293 an, 2018 sollen 38 neue Gruppen hinzukommen.

Unterstützung der Personalkosten Um die Zukunft der Spielgruppen zu sichern, beschloss die Landesregierung ab September 2018 eine Steigerung der Unterstützung der Personalkosten auf 30 Prozent. Damit steigt dieser Betrag von nunmehr 385.000 Euro pro Jahr auf 654.000 Euro an. Zudem kann künftig auch in den Spielgruppen die soziale Staffelung der Elterntarife beantragt werden. Die soziale Staffelung sieht Stufen von 25, 50 oder 75 Prozent des Normaltarifs vor, mindestens jedoch 20 Euro pro Monat.

“Gute Kinderbetreuungsangebote in allen Landesteilen sind ein wichtiger Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und damit sehr im Interesse von berufstätigen Eltern und der Wirtschaft”, betonte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Land und Gemeinden bemühten sich intensiv um einen Ausbau des Systems.