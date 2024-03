Betreuung und Pflege zuhause

Der Bildsteiner Krankenpflegeverein lud zur Jahreshauptversammlung mit Vortrag.

Der Krankenpflegeverein Maria-Bildstein, der 1988 federführend vom mittlerweile verstorbenen Alt-Pfarrer August Hinteregger ins Leben gerufen wurde, ist sehr rührig. Zahlreiche Aktivitäten wie etwa die Blutspendeaktion oder Kuchenverkäufe zugunsten der Vereinskassa, eine beispielgebende Vernetzung mit den umliegenden Vereinen und dem Hofsteig-Pool (Schwarzach, Kennelbach, Bildstein, Buch) sowie die gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Mobilen Hilfsdienst und dem diplomierten Pflegepersonal belegen dies eindrücklich. Apropos Pflegepool: Seit der Gründung der Zusammenarbeit ist es üblich, dass sich die Verantwortlichen der einzelnen Krankenpflegevereine gegenseitig bei den jeweiligen Jahreshauptversammlung beehren. So auch heuer wieder, als Obfrau Claudia Gunz neben dem neuen Pool-Obmann Werner Böhler und dessen Vorgänger Helmut Leite (Schwarzach) auch wiederum Manfred Madlener (Kennelbach) und Daniela Lehner (Buch) in Bildstein begrüßen durfte.

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Jahreshauptversammlung im Kultursaal war der Vortrag von Peter Moosbrugger und Patrick Reindl (LZH – Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte) zum Thema „Hören und Verstehen“ und der damit verbundenen Erkenntnis, dass ein gutes Hörvermögen einen wichtigen Teil zur persönlichen Lebensqualität beiträgt. Jede zweite Person über 60 Jahre hätte in diesem Bereich Defizite, auf die aber oft zu spät reagiert werde. Damit trafen die Hörtechniker offenbar ein Thema, welches von den dutzenden Gästen, darunter auch eine Abordnung der Hauskrankenpflegerinnen rund um Julia Spettel, Wolfgang Rothmund (Landesverband Hauskrankenpflege), Bgm. Walter Moosbrugger, Pfarrer Paul Burtscher, Erich Gruber (Sozialdienste Wolfurt), Mohi-Leiterin Erna Troy oder Ewald Bereuter (KPV Alberschwende), sehr aufmerksam und interessiert verfolgt wurde. Ein kostenloser Hörtest vor Ort und die Vorstellung neuester Hörtechnik-Produkte rundeten den Vortrag ab. Im Anschluss daran wurden die aktuellen Daten, Zahlen und Fakten präsentiert und einmal mehr erläutert, dass ein funktionierendes Netz im Falle einer Pflegebedürftigkeit zur Verfügung steht. Das gibt Halt und Sicherheit. Und: Die Hauskrankenpflege wird gerade in Zukunft ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil in unserer Gesellschaft sein.