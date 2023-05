Betreuung älterer Menschen als Herzstück des Vereins

Neun hilfsbedürftige Menschen finden in der Wohngemeinschaft Gerbergasse in Rankweil beste ärztliche Versorgung vor.

RANKWEIL. „Die Verbesserung der Betreuung und Versorgung, vornehmlich in medizinischer sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht liegt uns seit vielen Jahren sehr am Herzen. Wir sind auf einem sehr guten Weg auch in der Gegenwart und Zukunft für die idealen Rahmenbedingungen zu sorgen“, sagt Karlheinz Frick, Obmann für seelische Gesundheit in Rankweil. Vorbildhaft entwickelt sich die Wohngemeinschaft Gerbergasse mit elf Wohneinheiten. Allerdings so Karlheinz Frick wäre ein solcher Arbeitsumfang ohne die Unterstützung von der Marktgemeinde Rankweil und vom Land Vorarlberg erst gar nicht möglich. Mit der Nähe zum Landeskrankenhaus Valduna hat der Verein für seelische Gesundheit zudem noch medizinische Vorteile in der Betreuung. Der Verein für seelische Gesundheit hat derzeit fast hundert Mitglieder. Seit fast einem Vierteljahrhundert wird den hilfsbedürftigen Menschen in diesem Wohnheim bestmögliche Unterstützung angeboten. Für die nächsten beiden Jahre wurden Obmann Karlheinz Frick, Obmannstellvertreter Michael Moosbrugger, Kassier Ringo Schieder und Schriftführerin Ulrike Gosch einstimmig wiedergewählt. VN-TK