Beteiligungsprojekt Doren "Unser Klein Wien"

Das Crowdfunding für Doren „Unser Klein Wien“ hat begonnen. Ab sofort läuft die Fanphase. Diese läuft nun 30 Tage. Bitte daher „Fan werden“ https://mit.einander.at/dorenunserkleinwien

In den letzten Wochen hat sich ein tolles, engagiertes Team zusammengefunden, welches ehrenamtlich Wissen und Können in das Dorener Dorfprojekt „ Bücherei & Gemeinschaftsraum“ einbringen möchte. Um eine moderne und (technisch) aktuelle Bücherei auf die Füße zu stellen, wurden andere Büchereien besucht. Nach vielen Gesprächen und Überlegungen liegt nun der grobe Plan für den Umbau in der ehemaligen Bäckerei vor. Nachdem das alte Vereinszimmer in den kommenden Monaten zum Spielgruppenraum umfunktioniert wird, freut sich dir Projektgruppe, dass das Projekt der Bücherei mit angeschlossenem Gemeinschaftsraum für das Dorf realisieren zu dürfen, welcher von Vereinen und Gruppen als Versammlungs- und Besprechungsraum genutzt werden kann.