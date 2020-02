Besuche in den Kindergärten

Traditionell wurden am Rosenmontagvormittag die Hörbranzer Kindergärten und die Lebenshilfe besucht

Sicher zu den emotionellsten Auftritten gehören die Besuche bei den Kindergärten und bei der Lebenshilfe. Die große Hörbranzer Faschingsgesellschaft machte sich geschlossen am Rosenmontagvormittag auf den Weg, um mit den Jüngsten im Ort Fasching zu feiern. In allen Kindergärten warteten Löwen, Cowboys, Indianer, Mammuts, Drachen und viele andere verkleidete Mäschgerle mit leuchtenden Augen auf den Faschingsbesuch. Unter den Klängen der Leiblachtaler Schalmeien, begleitet von der Kindergarde Hörbranz, den Hörbranzer Raubritter und dem großen Surfergefolge zog das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Anita und Prinz Mario von Kindergarten zu Kindergarten. In allen Kinderbetreuungseinrichtungen wurde die Faschingsgilde herzlichst empfangen. Die Kinder hatten tolle Tänze und Spiele mit dem Prinzenpaar vorbereitet, die Zeit verging wie im Fluge. Auch in der Lebenshilfe wurde die lustige Gesellschaft erwartet, die Prinzenorden wurden übergeben und die Leiblachtaler Schalmeien sorgte für Stimmung. Anschließend konnten sich Musiker, Gefolge, Kindergarde, Raubritter und Faschingsregenten stärken.