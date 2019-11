Bestschießen vom Winterkönig gegen Schlusslicht

Pflichtaufgabe der Hinterwälder mit dem 5:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht erfüllt

Der Liveticker mit Videos vom Spiel Bizau vs Hard

Mit einem großen Vorsprung von zumindest fünf Zählern geht Vorarlbergliga Tabellenführer Bizau ins Jubiläumsjahr. Die Hinterwälder feiern 2020 ihr 50-jähriges Vereinsbestehen. Und sportlich könnte die Elf von Trainer Dominik Helbock gut möglich, ab der nächsten Saison 2020/2021 sogar in der VN.at Eliteliga Vorarlberg spielen. Allerdings wird das Verbandspräsidium des heimischen Fußballverbandes demnächst entscheiden, ob Bizau im Falle eines der beiden ersten Plätze in der Endabrechnung auch aufsteigen darf. Elf Spieltage in Folge sind die Bizauer nun schon auf dem ersten Tabellenplatz, völlig zurecht überwintern die Wälder ganz oben. Mit einem überzeugenden Pflichtsieg gegen das Schlusslicht geht Bizau in die lange wohlverdiente Winterpause. Der Mann der Partie war Dreifach-Torschütze Ljupko Vrljic. Mit seinem dritten Saisontor brachte Legionär Ljupko Vrljic die Hausherren kurz vor der Pause erwartungsgemäß in Front (43.). Wenige Tage nach seinem 30. Geburtstag traf der Kroate auch kurz nach Seitenwechsel (51.). Den Triplepack perfekt machte er mit seinem dritten Tor in den letzten 90 Minuten in diesem Jahr (64.). Treffer Nummer vier nur wenige Sekunden später durch Pius Simma (65.). Den Endstand besorgte Bizau bester Vollstrecker Fabian Flatz mit einer wunderschönen Direktabnahme. Die Partie war aber schon zur Pause entschieden, der Rest nur noch Draufgabe. Zumindest 24 Stunden führt Bizau mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Alberschwende. Schon vor dem Führungstor leistete sich der überlegene Leader den Luxus durch Rekordspieler Rene Schedler (8./32./36.), Pius Simma (42.) und Gina Luca Fink (43.) gute Einschussmöglichkeiten zu vergeben.