Bestnoten für Sozialsprengel Vorderwald

Klientenbefragung stellt der sozialen Kompetenzstelle in der Region ein hervorragendes Zeugnis aus.

Langenegg. Im Rahmen einer Qualitätssicherung wurden ca. 140 Klienten und pflegende Angehörige über ihre Zufriedenheit mit dem Angebot des Sozialsprengels Vorderwald befragt. Das Resümee der Befragung ist ausgezeichnet. Die Klienten und pflegenden Angehörigen beurteilten das Angebot des Sozialsprengels Vorderwald durchwegs mit der Bestnote Eins. „Hiermit wurde auch von betreuten Klienten bestätigt, wie wichtig diese ambulante Betreuung und Pflege ist und dass diese wertvolle Unterstützung von höchst professionellen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt wird“, betont Geschäftsführer Bernd Schuster. Obmann Gebhard Bechter richtet für diese hervorragende Leistung einen herzlichen Dank an das gesamte Team des Sozialsprengels Vorderwald.

Die Mitglieder des Sozialsprengels Vorderwald, vertreten durch die 9 Bürgermeister der Vorderwälder Gemeinden und die sieben Obleute der Krankenpflegevereine der Region, beschlossen einstimmig den Voranschlag für das Jahr 2022. Dieser sieht ein Ausgabenvolumen von 1,2 Millionen Euro vor. Trotz der anhaltenden Pandemie wird zur Deckung der steigenden Nachfrage in die Aufstockung der Personalkapazitäten in den Bereichen mobiler Hilfsdienst, Familienhilfe und Tagesbetreuung investiert. Zur Stärkung der Attraktivität der Arbeitsplätze sind zusätzliche Mittel für die Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen vorgesehen.

Der Sozialsprengel Vorderwald erweiterte sein Portfolio mit einem gerontopsychiatrischen Dienst, der speziell für die ambulante Betreuung und Beratung von psychiatrisch erkrankten Klienten zuständig ist. Neben dem neu implementierten Angebot des gerontopsychiatrischen Dienstes, bietet der Sozialsprengel Vorderwald ein breitgefächertes Angebot für ambulante Betreuung und Pflege für die Region Vorderwald an. Die mobilen Pflege- und Betreuungsdienste bieten Unterstützung und Beratung, auch für die Angehörigen von älteren Menschen. „Ob bei der Planung der Pflege, Hilfe bei der medizinischen Versorgung oder bei Haushaltsarbeiten, unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten auf höchstem Niveau und mit viel Engagement“, so GF Bernd Schuster. ME