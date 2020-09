Bester FC Wolfurt Torschütze erlitt Kreuzbandriss

Der Brasilianer Idiano Lima Rosa dos Santos für mindestens sechs Monate out

Das große Verletzungspech beim VN.at Eliteligaklub Meusburger FC Wolfurt findet eine Fortsetzung. Torjäger Aleksandar Umjenovic (29) ist nach seiner monatelangen schlimmen Knieverletzung wieder genesen und voll einsatzbereit. Jetzt hat es den zweiten Wolfurt Stürmer erwischt. Der beste Wolfurter Torschütze mit fünf Treffern, Idiano Lima Rosa dos Santos (24) zog sich in einem Zweikampf mit dem Austria Lustenau Amateure Tormann Lukas Brotzge einen Kreuzbandriss und Riss des Außenband zu und fällt für mindestens sechs Monate aus. Der Langzeitausfall tut doppelt weh, der quirlige Brasilianer hat in den letzten Wochen eindrucksvoll seine Klasse auf dem Platz präsentiert und war in Hochform.