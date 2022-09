Bester Bergfahrer und Zweiter in der Wertung

Team Vorarlberg Spitzenfahrer Alexis Guerin in Bulgarien stark.

Im Gesamtklassement der Rundfahrt rückt Alexis Guerin auf zwei Platz und Roland Thalmann auf Rang vier vor. Die Führung in der Gesamt-Bergwertung verteidigt Alexis Guerin. In der Team-Wertung landet die Vorarlberger Equipe auf dem Rang zwei.

Nach einem Tag Pause geht es für die Team Vorarlberg Fahrer in Bulgarien weiter mit der nächsten zweitägigen Rundfahrt. Am 03.-04.09.2022 findet „In the Footsteps of Romans UCI 2.2“ statt.