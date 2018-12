Bestens gerüstet und bereit für das 23. Hallenmasters

Letzte Aufbauarbeiten für den Bandenzauber in der Hofsteighalle schon abgeschlossen.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff zum 23. Wolfurter Hallenmasters in der Hofsteighalle, zugleich auch die inoffizielle Hallenfußballmeisterschaft Vorarlbergs, sind die letzten Vorbereitungen für die bedeutendste Breitensportveranstaltung des Landes in den Wintermonaten abgeschlossen.

Rund 300 freiwillige, ehrenamtliche Helfer sind an den achtzehn Turniertagen wieder im Einsatz, alle 90 teilnehmenden Amateur-Mannschaften liegen Veranstalter FC Wolfurt sehr am Herzen. Bevor das Eröffnungsspiel mit RW Langen 1b und FC Lauterach U-18-Teams über die Bühne gehen wird, mussten rund 25 Helfer für die entsprechenden Rahmenbedingungen mit dem Aufbau in der Halle unzählige Stunden an Arbeit verrichtet werden. Die anfallenden Arbeiten vor dem Turnierstart wird von einem eingespielten Helfer-Team in Angriff genommen.