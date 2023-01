Beste Werbung brachte Heimsieg für VC Wolfurt

Spannungsgeladenes und qualitativstarkes Spiel gegen St. Pölten.

Bessere Werbung für den Volleyballsport wie am Samstag Abend in der Hofsteighale gezeigt, kann nicht gemacht werden. Frenetisch von 250 Zuschauern angepeitscht setzte sich Wolfurt in einem an Spannung kaum mehr zu überbietenden Spiel gegen Favoriten St. Pölten durch.