Beste Bedingungen für Hofstalder-Funken

Am Funkensonntag feierte die Hofstalder-Funkenzunft das Ende des Winters.

Lustenau In großen Mengen waren die Besucher des Hofstalder Funkens zum Keckeis-Platz am Sonntag gekommen, um gemeinsam das Funkenabbrennen zu feiern. Gestartet wurde bereits am Nachmittag mit dem Überbringen der Hexe und dem Entzünden des Kinder-Funkens mit den Fackeln der zahlreich erschienenen Kinder. Um 19 Uhr wurde dann der 25 Meter hohe achteckige Funken von der Funkenzunft selbst entzündet und der Winter durch den lauten Knall der Hexe verabschiedet.

Eine Tradition genießen

„Wir zählen gleich herunter und zünden den großen Funken an. Euch allen wünschen wir einen schönen Funkensonntag. Genießt es“, sagte Funkenmeister Jonathan Bösch durchs Mikrofon den Gästen. Viele Kinder und die Erwachsenen beobachteten gespannt das Geschehen. Die Musik wurde still und auch die große Menschenmenge blickte gespannt in Richtung Funken. Dann ging es schnell und der Turm stand in Flammen, mitsamt der Hexe, die hoch oben thronte.

Gute Zusammenarbeit

Funkenbauer Marco Hollenstein lobte kurz vor dem Start die Arbeit der gut 20 Männer, die in den letzten Tagen den Funken auf Hochtouren errichtet haben. „Ich bin stolz auf unsere Leistung. Wir haben alle super zusammengearbeitet und wurden deshalb dieses Jahr so früh fertig“, erzählte er. So konnten einige von ihnen nicht nur den Eichele-Funken am Samstag besuchen, sondern reisten bis ins Montafon, um dort die Arbeit ihrer Kollegen zu betrachten.

Funkenküchle ein absolutes Muss