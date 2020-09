Bestattungsunternehmen wirbt mit Corona-Scherz

"Corona leugnen sichert Arbeitsplätze": Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof erntet Kritik und Zuspruch für die Aktion.

"Nachdem die Pandemie ja von manchen in Abrede gestellt wird - danke für Euren Einsatz, um unsere Arbeitsplätze zu sichern", so schreibt das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof auf Facebook und Instagram in ihrem neuesten Beitrag und erntet dafür... verschiedenste Reaktionen. Wirkung zeigt die Werbung allemal: Bisher wurde das Posting auf Facebook über 200 Mal geteilt.