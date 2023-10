Bestattung im eigenen Garten? Erklärung des Pop-Superstars

Planung von Bestattung in eigenem Garten - bereits erste Vorbereitungen getroffen!

Sheeran sorgt erneut für Schlagzeilen

So gebe es auf seinem Anwesen in einer Kapelle ein Loch unter einem Stein: "Wenn der Tag kommt, an dem ich sterbe, kann ich dort hinein." Dass er in so einem jungen Alter schon an den Tod denkt, erklärte Sheeran so: "Ich hatte Freunde, die ohne Testament gestorben sind, und niemand wusste, was zu tun ist.