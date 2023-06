Best of Zlatan Ibrahimovic

Mit 41 Jahren beendet er jetzt seine Karriere.

Zlatan Ibrahimovic hat seinen Rücktritt als Fußball-Profi bekannt gegeben. Der Schwede stand seit 2020 bei AC Milan unter Vertrag, bei den Mailändern läuft der Vertrag des im vergangenen Jahr von Verletzungen geplagten Stürmers mit Saisonende aus. Der von den Fans gefeierte Ibrahimovic sah als Zuschauer am Sonntagabend einen 3:1-Heimsieg von Milan gegen Hellas Verona. Danach kämpfte er bei seiner Verabschiedung auf dem Feld mit den Tränen.

"Die Zeit ist da, dem Fußball 'Goodbye' zu sagen, aber nicht euch", sagte Ibrahimovic über das Stadionmikrofon. Er werde sein Leben lang ein Milanista bleiben, betonte der Angreifer. Ibrahimovic begann seine Karriere als Profi 1999 bei Malmö FF, danach spielte er für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, die Mailänder Clubs Inter und Milan, den FC Barcelona, Paris Saint-Germain sowie in der Major League Soccer für Los Angeles Galaxy. Für Schwedens Nationalteam bestritt "Ibra" 122 Länderspiele, in denen er 62 Tore erzielte und damit nationaler Rekordtorjäger ist.

Das sind seine besten Sprüche

Auch Uli Hoeneß bekam von dem schwedischen Fußballstar sein fett weg. So sagte er einst über den Deutschen: "Hoeneß würde ich nicht als Steuerberater nehmen."

Trainer Pep Guardiola musste ebenfalls den ein oder anderen Spruch des 41-Jährigen wegstecken. "Wir brauchen den Philosophen nicht, der Zwerg und ich reichen vollkommen", erklärte er über Messi und Guardiola. Ein anderes Mal meinte Ibrahimovic:"Wenn ich einen Raum betrat, in dem Guardiola war, verließ er das Zimmer. Vielleicht hatte er Angst vor mir."

Auch wie überzeugt er von sich selbst war stellt er mit Sprüchen wie:

"Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert.", "Wer mich stoppen will, muss mich umbringen." oder "Du glaubst an Jesus, dann glaubst du auch an Zlatan." unter Beweis.