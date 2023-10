Besorgniserregende Nachricht von "Beverly Hills 90210"-Star Shannen Doherty

Sorgen um "Beverly Hills 90210"-Star Shannen Doherty: Die Schauspielerin hat in einem emotionalen Instagram-Post berichtet, dass ihr Brustkrebs im vierten Stadium unheilbar sei.

In den letzten Monaten hat Doherty ihre Fans an ihrer Reise teilhaben lassen, indem sie Videos von medizinischen Untersuchungen, darunter ein CT-Scan, der Metastasen im Gehirn zeigt, teilte. Diese Clips wurden jedoch später entfernt. Vor kurzem postete sie einen Beitrag mit den Worten: "Heute war ein schwerer Tag. Offensichtliche Gründe und nicht so offensichtliche Gründe. Aber jeden Tag raffe ich mich auf und hoffe, dass ich es besser mache. Dass die Menschen es besser machen."

"Möge Gott in euren Herzen sein"

Doherty erwähnte auch, dass sie in der letzten Woche bedroht worden sei und schrieb: "Während ihr mir Liebe und Frieden schicke, sende ich auch Liebe an jeden Einzelnen von euch. Auch an diejenigen, die mich in der letzten Woche bedroht haben. Möge Gott in euren Herzen sein."