Besondere Auswahl an Verlobungs- und Eheringen beim Familienunternehmen O.Rein

Das bereits in fünfter Generation geführte Familienunternehmen O.Rein blickt auf eine 145 Jahre alte Firmengeschichte zurück und zeichnet sich vor allem durch Handwerk, Regionalität und Erfahrung aus. In enger Zusammenarbeit mit den Goldschmied:innen stellen sie für ihre Kund:innen einzigartige und individuell gestaltete Schmuckstücke her.

Ringe für Verlobung und Hochzeit

Neben einer umfangreichen Musterkollektion an Ringen unterschiedlichster Designs gibt es auch die Möglichkeit, Unikate nach den persönlichen Vorstellungen anfertigen zu lassen. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung und fachmännischen Kompetenz können sich die Kund:innen voll und ganz auf die O.Rein-Beratung verlassen. O.Rein hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Kund:innen mit einem Höchstmaß an individuell abgestimmten Services zu begegnen. So entstehen gemeinsam mit dem Goldschmied-Atelier in Dornbirn aus Vorstellungen echte, einzigartige Schmuckstücke für einen einzigartigen Anlass.

Lebenslange Begleiter von O.Rein

Die Schmuckstücke sind in Hand- und Maßarbeit gefertigte wertvolle Produkte, die in der Region produziert werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Nachhaltigkeit und ethische Standards gelegt. Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind auch Teil des O.Rein-Geschäftsmodells. Sie setzen in der gesamten Wertschöpfungskette kontinuierlich Maßnahmen, von der Beschaffung und Fertigung bis hin zur Umweltbilanz.