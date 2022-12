Besinnliches in musikalischer Form

Die Musikschule Montafon lud zum Adventskonzert in die Pfarrkirche Tschagguns

Zum großen Adventkonzert lud die Musikschule Montafon am vergangenen Sonntag am frühen Abend. Zahlreiche interessierte, Musikliebhaber, Eltern, Großeltern und andere Verwandte waren gekommen, um der großen Schar der kleinen und großen Musiker zuzuhören. „Die besinnlichen Tage im Advent haben so manchen schon um die Besinnung gebracht. Genießen wir deshalb nun das Konzert, lauschen und erfreuen uns am Innehalten“, erklärt der neue Musikschuldirektor Ralph Hollenstein zu Beginn der Veranstaltung.