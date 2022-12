Besinnlicher Frastafedner Advent

Weihnachtliche Vorfreude mit Bläserquartett und Texten von Otto Lederle

Ein Bläserquartett des Musikverein Frastanz trug die beliebtesten Weihnachtslieder vor. Veronika Merz, Thomas Gabriel, Tobias Summer und Leo Summer ließen nicht nur „Deck the Halls“, „Rudolph the red nosed reindeer“ und „We wish you a merry christmas“ erklingen, sondern natürlich ebenso „Stille Nacht“ und das festliche „Oh du fröhliche“.