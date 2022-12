Besinnliche Klänge im Advent

Musikalischer Advent am Sonntag, 18. Dezember, von 14 bis 17 Uhr im ehemaligen Gasthaus Krone in Nüziders. Der Nachmittag findet zugunsten der Caritas Flüchtlingshilfe statt.

Zu einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Nachmittag laden die Flüchtlingshilfe der Caritas, die Harmoniemusik Sonnenberg, der Kirchenchor, die PfarrCaritas Nüziders sowie zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer am Sonntag, 18. Dezember, in den Gastgarten des ehemaligen Gasthauses Krone in Nüziders. Das Team der PfarrCaritas Nüziders versorgt die Gäste mit warmen Getränken und Punsch. Die Bewohner*innen des Hauses Krone und Forchenwald verwöhnen mit kulinarischen Spezialitäten aus der Ukraine, Syrien und dem Iran. Der Erlös des Nachmittags kommt direkt der Flüchtlingshilfe zugute.