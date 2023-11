Besinnliche gemeinsame Einstimmung in die Adventzeit

Das Team der Lebenshilfewerkstätte Ecopark lädt zum kleinen Weihnachtsbasar und zum Verweilen am Feuerkorb ein

Wenn im warmen Feuerschein das Knistern des Holzes im Feuerkorb zu hören ist, wenn der Duft von selbstgemachten Keksen die Nase steigt, wenn die Menschen alles etwas langsamer angehen und sich Zeit für- und miteinander nehmen, steht meist Weihnachten kurz bevor. Um sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen, lädt das Team der Lebenshilfewerkstätte Ecopark am Freitag den 1. Dezember 2023 von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr zum kleinen, aber feinen, Weihnachtsbasar ein. Bei Glühpunsch, Glühmost, Keksen und Lebkuchen, mit Weihnachtsmusik am Feuerkorb und vor Weihnachtlich geschmückten Schaufenstern mit Produkten ansässiger Firmen, die auch erworben werden können, kann gemeinsam in die Adventszeit gestartet werden.