Beschwerden von Anrainern wegen Lärmbelästigung

Marktgemeinde Rankweil beschloss eine Gemeindepolizeiliche Verordnung an der Sport- und Freizeitanlage Gastra.

Regelmäßige Beschwerden seit April

"Bewegungsdrang in Pandemie ist groß"

Die Lärmmessungen an der Sportanlage waren zu hoch. "Die Skateranlage wird hervorragend genützt und es wird kein Alkohol von den Jugendlichen an Ort und Stelle ausgeschenkt. Das ist sehr positiv. Es wird aber auch in Zukunft zu Problemen kommen, weil in der Nähe bald auch eine Wohnanlage entstehen wird und dort auch wieder Schüler und Jugendliche den Drang zum Sport haben. Eine fünf Meter hohe Schallschutzwand am Skaterplatz Gastra kann aus gewissen Gründen nicht aufgestellt werden. Im Sommer wird vermehrt der Betreuer von Spielplätzen am Sportplatz Gastra anwesend sein und auch die Mitarbeiter von der OJA Rankweil kümmern sich um die Sicherheit. Die Gemeindepolizeiliche Verordnung an der Sport- und Freizeitanlage Gastra wurde mehrheitlich beschlossen. Allerdings gab das Grüne Forum Rankweil geschlossen keine Zustimmung. "Wir sehen uns der Jugend verpflichtend diesem Antrag dagegen zu stimmen. Der Bewegungsdrang durch die Pandemie ist riesengroß. Seit der Gründung dieser Freizeiteinrichtung gibt es auf der Gastra diese Problematik mit Lärm", sagt Rankweil Gemeinderat Alexander Schwaszta.VOL.AT-TK