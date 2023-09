Berühmter Robin-Hood-Baum in Nordengland illegal gefällt

Ein berühmter Baum am Hadrianswall in Nordengland, der durch den Hollywood-Film "Robin Hood - König der Diebe" mit Kevin Costner bekannt wurde, ist illegal gefällt worden.

Es handele sich um einen Fall von Vandalismus, teilte die Naturschutzorganisation National Trust, die den Nationalpark verwaltet, am Donnerstag mit. Die Polizei sei eingeschaltet worden. "Wir wissen, wie beliebt dieser ikonische Baum in der Region, national und bei allen Besuchern war. Wir ermitteln gemeinsam mit unseren Partnern, was passiert ist und was getan werden kann", betonte National Trust.