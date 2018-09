Berufung: Nun zwölf statt drei Haftmonate

Erneut in der Öffentlichkeit Drogen verkauft: Berufungsrichter erhöhten Strafe um neun Monate.

Dafür wurde der geständige und einschlägig vorbestrafte Angeklagte in erster Instanz am Landesgericht Feldkirch zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der offene Strafrest von sechs Haftmonaten aus der vorjährigen Drogenstrafe wurde, so der Beschluss des Erstrichters, nicht vollzogen.