Berufung: Nun sogar Haft statt Geldstrafe

Der Arbeitslose hat zwischen Mai und Juli 2018 in Bregenz und Lauterach vier Ladendiebstähle begangen, darunter zwei versuchte.

Die Staatsanwaltschaft Feldkirch war mit der Geldstrafe nicht einverstanden und forderte in ihrer Berufung eine Haftstrafe. Der Strafberufung wurde nun in zweiter Instanz Folge gegeben. In der Berufungsverhandlung am Landesgericht Feldkirch in dieser Woche wurde die Strafe für den vorbestraften Ladendieb auf sechs Monate Gefängnis angehoben. Das Urteil ist nun rechtskräftig.