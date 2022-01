Berufung in der Kulturbranche gefunden

Die 29-jährige Rankweilerin ist nicht im Familienunternehmen Entner Dach beschäftigt, sondern ist Kulturmanagerin in Liechtenstein.

In den Anfangsstadien ihrer beruflichen steilen Karriere hat sie in der Bundeshauptstadt schon kleinere Rollen in der Organisation bei divseren Aufführungen im Theater übernommen. Bei der Philharmonie der Universität Wien lag ihre Verantwortung in der Organisation von Orchester Konzerten unter anderem im prachtvollen Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Der berufliche Höhepunkt in dieser Phase stellte eine zweiwöchige Konzertreise nach Indien mit mehr als hundert Musiker des Orchesters dar. Die vielseitige Kulturszene in der Bundeshauptstadt brachte für Julia Entner auch riesengroße Herausforderungen in der Lernphase. Allerdings machten sich diese wertvollen ersten Erfahrungen in der Kultur, speziell zur klassischen Musik, immer mehr bezahlt. Die logische Folge daraus war das Masterstudium im Fach Kulturmanagement an der renommierten Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.