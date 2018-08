Berufung: Geldstrafe wegen Verhetzung

Der Frühpensionist aus dem Bezirk Bludenz hatte im Internet auf Facebook geschrieben: "Erster Schuss: Kopf, zweiter Schuss: Luft. Warnschuss für die, welche noch kommen möchten." Damit hatte er auf einen Medienbericht über einen Flüchtling reagiert, der nach einem Einbruch von einem Polizisten angeschossen worden war.

Damit hatte er auf einen Medienbericht über einen Flüchtling reagiert, der nach einem Einbruch von einem Polizisten angeschossen worden war. Mit seinem Posting hat der 59-Jährige nach Ansicht der zuständigen Richter des Innsbrucker Oberlandesgerichts (OLG) das Vergehen der Verhetzung begangen. Dafür wurde der mit 28 Vorstrafen belastete Angeklagte gestern in der Berufungsverhandlung zu einer Geldstrafe von 1440 Euro (360 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das teilte auf Anfrage OLG-Sprecher Wigbert Zimmermann mit. Das Urteil ist rechtskräftig. Die mögliche Höchststrafe hätte drei Jahre Gefängnis betragen.

Die OLG-Richter haben damit das Urteil des Landesgerichts Feldkirch aufgehoben und danach in der Strafsache selbst entschieden. In erster Instanz war der Angeklagte in der Hauptverhandlung im August 2017 im Zweifel freigesprochen worden. Denn nach Ansicht der Feldkircher Erstrichterin war dem Angeklagten nicht nachzuweisen, dass er mit seinem veröffentlichten Text zu Gewalt gegen Flüchtlinge auffordern und zu Hass gegen sie aufstacheln wollte. Dazu waren aber die Tiroler Berufungsrichter gegenteiliger Meinung. Sie gaben der Berufung der Staatsanwaltschaft Feldkirch Folge und sprachen den Angeklagten schuldig.