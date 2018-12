Berufung: Aus Geldstrafe wurden zehn Monate Haft

Angeklagter ist mit 14 Vorstrafen belastet: Deshalb wurde Strafe für Körperverletzung in Berufungsverhandlung drastisch erhöht.

Das Vergehen der Körperverletzung haben die Vorarlberger Richter in dem Strafverfahren höchst unterschiedlich sanktioniert. In erster Instanz kam der vorbestrafte Angeklagte mit einer Geldstrafe davon. In zweiter Instanz aber wurde über ihn eine unbedingte, zu verbüßende Haftstrafe verhängt.