Berühmte „Funkenwand“ in Nofels

Feuerwehr fungiert auch als Funkenzunft in Nofels.

In Nofels haben die Funkenhexen keinen Namen – sofern sie verbrannt werden. „Falls es eine Hexenbeerdigung gibt, müssen wir ihnen zwangsweise einen Namen geben“, erklärt Zukunftmeister Michael Meier. In Nofels ist es seit 1968 die 50-köpfige Feuerwehr, die sich obligatorisch als Funkenzunft präsentieren und zum großen Feuerspektakel laden. Seit Zehn Kinder haben heuer fleißig am Kinderfunken mitgebaut, die durften dann auch alle mit einer Riesenfackel ihr 4-Meter-Bauwerk selbst anzünden. Der Funkenturm, oder besser gesagt „Wand“, ist eine einzigartige Bauweise im Land. Am Sonntagabend wurde das Kunstwerk in der Schmittengässele mit Feuerwerk wie geplant angezündet. ETU